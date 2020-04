Op de eerste rij voor virtueel defilé met grote namen

Virgil Abloh, Kim Kardashian, Ashley Graham, Diane von Fürstenberg, Alexander Wang zijn maar enkele namen uit een rist van ontwerpers en modellen die deelnemen aan de virtuele modeshow, georganiseerd door de bekende modejournaliste Carine Roitfeld.

Een opeengepakte frontrow die zich kan vergapen aan modellen op de catwalk is nog niet voor morgen. Maar na de eerste vrituele festivals is straks ook het eerste vrituele sterrendefilé een feit. Carine Roitfeld, ooit hoofdredactrice van de Franse Vogue, heeft de handen in elkaar geslagen met Derek Blasberg, voormalig modejournalist maar nu hoofd mode en beauty bij Youtube, om een virtuele modeshow op poten te zetten. Die zal op 1 mei om 22 uur Belgische tijd worden gestreamed via Youtube.

De dertig minuten durende show wil in deze moeilijke tijden 'een moment van creatieve inspiratie en opbeurend entertainment' brengen, klinkt het in de aankondiging. Het spektakel zal gratis te volgen zijn, maar er wordt wel opgeroepen om te doneren aan het amfAR-fonds. Die organisatie zet zich normaal in ten voordele van aidsonderzoek, maar focust nu even op de strijd tegen covid-19.

Roitfeld kan rekenen op een lange lijst grote namen uit de modewereld. Onder meer Virgil Abloh, Alessandra Ambrosio, Hailey Bieber, Silvia Fendi, Ashley Graham, Maria Grazia Chiuri, Winnie Harlow, Kim Kardashian West, Karlie Kloss, Adriana Lima, Stella Maxwell, Simon Porte Jacquemus, Richard Quinn, Irina Shayk, Joan Smalls, Amber Valletta, Diane von Fürstenberg en Alexander Wang hebben al toegezegd.

De modellen zullen op de catwalk creaties dragen die ze uit hun eigen kleerkast halen, maar worden gestyled door Roitfeld en haar team, weliswaar vanop afstand. Een echte catwalk is er ook niet: aangezien de meesten nog in quarantaine zitten, zullen de modellen zichzelf filmen bij hen thuis. Die losse fragmenten worden dan tot een geheel verwerkt, aldus Roitfeld. Daarnaast zullen de modeontwerpers boodschappen inspreken en zijn er ook muzikale intermezzo’s zijn van wereldsterren.