Wat u leest als u corona beu bent: van Vlaams Belang tot 'luxe dat seks vaak kan'

Overlijdens, ziekenhuisopnames en alweer een discussie over de Belgische Kust: bepaald vrolijk word je niet van de dagelijkse confrontatie met het slechte nieuws over corona. De remedie? Dit zijn alvast artikels en onderwerpen die u massaal leest wanneer u - terecht - heel even wil ontsnappen.

Ongeziene publieke schuldbekentenis van de fiscus

In liefst zeven Vlaamse kranten én op Canvas heeft de fiscus openlijk schuld bekend voor de schending van het beroepsgeheim in de VRT-reeks De fiscus. De directe aanleiding van die verplichte, publieke knieval was de aflevering 'Actie patat' van de realityreeks.

'Het is een luxe dat seks zo vaak kan' In de rubriek 'De liefde in lockdown' vertellen mensen wat de coronamaatregelen met hun liefdesleven doen. Jitse Born (21) en Tinne Van de Vreken (30) gingen anderhalve week voor de semilockdown samen voor het eerst op café. Nu wonen ze samen. Of dat werkt, zo na anderhalve week daten al gaan samenwonen? 'In de tweede week kwam mijn hechtingsprobleem boven, dat gebeurt normaal pas na een maand of vier.'

Trump versus de Amerikaanse Marc Van Ranst

De Amerikaanse president Donald Trump wil zo snel mogelijk terugkeren naar het normale leven. Daar denkt viroloog en medisch adviseur Anthony Fauci anders over. Dat leidt tot taferelen die tegelijkertijd schrijnend en vermakend zijn.

Zo mocht Fauci van Trump bijvoorbeeld duidelijk niet antwoorden op de vraag of het medicijn hydroxychloroquine, een middel tegen malaria dat aanvankelijk 'een geschenk uit de hemel' werd genoemd, ook in de strijd tegen corona zijn vruchten afwerpt:

Een week later garandeerde Trump dat er geen tweede piek zal komen in de herfst en dat het virus zelfs mogelijk 'helemaal niet meer opflakkert'. Faucis standpunt? 'Er zal sowieso corona zijn in de herfst':

Een blote kont uit 1984 is nu nogal harig Opgelet: Disney is in het bezit van haargroeimiddel! Digitaal dan toch, want het streamingplatform Disney+ vond dat de blote kont van Daryl Hannah toch iets té veel prijsgaf. Disney knipt steeds vaker in eigen werk en/of distantieert zich openlijk met disclaimers, zoals in Toy Story 2 en The jungle book. Censuur?

Verontwaardiging: Waals magazine spreekt met Vlaams Belang

Het is ongezien: het Franstalige magazine Wilfried publiceerde in zijn nieuwste nummer een interview met Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken. Wilfried roeit zo als eerste in de Franstalige media tegen die stroom in en botst op veel ­verontwaardiging. ‘Wie in een peiling 25 procent haalt, kun je niet negeren’, verdedigt de hoofdredacteur van het magazine.

Jagers razend op man achter Welkom Wolf: 'Ordinaire onruststoker' Hubertus Vereniging Vlaanderen, de belangenbehartiger van de jachtsector, heeft het gehad met Jan Loos van Welkom Wolf. Die vreest dat een aantal jagers uit zijn op de kop van een wolf als trofee. 'De man is duidelijk een ordinaire onruststoker die geen maat kent in zijn wrok', klinkt het.

'Linkse, vuile ratten' op de gemeenteraad

De digitale gemeenteraden verlopen niet overal vlekkeloos. In Izegem vergat N-VA-schepen Tom Verbeke per ongeluk zijn microfoon uit te zetten, waardoor alle kijkende Izegemnaren konden horen hoe hij een Groen-gemeenteraadslid 'linkse, vuile ratten' toeriep:

P.S.: Onmisbaar in deze coronatijden (en een aanrader voor collega's die u al in onderbroek zag of die mopjes blijven maken): de do's-and-don'ts van de videovergadering nog eens op een rij gezet.

De 'moeder aller pandemieën' die onder de mat geveegd werd Bijna had de dodelijke pandemie van de Spaanse griep bij het einde van de Eerste Wereldoorlog 'Vlaamse koorts' geheten. Ook al bezweken bijna 300.000 (!) Belgen aan het virus, deze verre voorloper van het nieuwe coronavirus kwam bijzonder ongelegen voor de overheden en werd bijgevolg deskundig onder de mat geveegd. Het motto: flink zijn en doorbijten. En wat 'levenswijn' drinken voor de eetlust.

Ikea onthult recept van bekende kötbullar

Als je het slechte nieuws niet meer wil horen, kan je tot slot nog altijd wegvluchten achter de kookpotten. Voor de lockdown gingen Belgen graag naar Ikea voor de bekende kötbullar, waarvan het recept geheim bleef. Nu de filialen van de meubelgigant gesloten zijn, werd het recept van de gehaktballetjes toch online geplaatst. Doe er uw voordeel mee!

