Elon Musk ontpopt zich tot corona-ontkenner

Tesla-baas Elon Musk noemt corona-lockdowns ‘fascistisch’ en minimaliseert de pandemie. Hij krijgt een storm van kritiek over zich heen.

Tesla-baas Elon Musk staat ervoor bekend al eens uitzinnige uitspraken te doen. Ook in de coronacrisis laat hij zich niet onbetuigd. ‘Bevrijd Amerika nu!’ tweette hij gisteren. ‘Geef Amerikanen hun vrijheid terug.’. Tijdens een conference-call met analisten noemde hij de lockdownmaatregelen in zijn land zelfs ‘fascistisch’. ‘Als iemand in zijn huis wil blijven, dan is dat goed,’ stelde Musk. ‘Ze moeten niet gedwongen worden om buiten te komen. Maar zeggen dat ze niet buiten mogen komen en gearresteerd zullen worden als ze dat wel doen? Dat is fascistisch. Dat is niet democratisch. Dat is geen vrijheid. Geef mensen hun godverdomde vrijheid terug.’

Met die uitlatingen schaart Musk zich aan de kant van president Donald Trump die anti-lockdown-protesten oppookte met zijn recente ‘Liberate’-tweets. Die mikte daarbij voornamelijk op lockdowns in staten die geleid worden door democratische gouverneurs. Op een aantal plekken ontstonden de afgelopen dagen protesten tegen de lockdownmaatregelen. Die waren beperkt in omvang, en gingen uit van een bont allegaartje van uiterst-rechtse conservatieven, wapenfanaten en complotdenkers, maar kregen wel veel media-aandacht. Musk haakt zijn wagentje daar nu aan vast.

Ontkenning

De Tesla-baas toont zich al van in het begin sceptisch. Zo trachtte hij de ernst van de pandemie te minimaliseren. Hij deelde op Twitter artikels waarin werd beweerd dat het aantal corona-doden in Italië overroepen is, en dat dokters meer geld zouden verdienen dankzij de crisis. Hij vergeleek corona met een banale verkoudheid. ‘De paniek rond het coronavirus is dom’, tweette hij begin maart. Zijn positie is dat de maatregelen tegen het virus erger zijn dan het virus zelf. Ook nu deelt hij grafieken waaruit moet blijken dat ziekenhuizen in zijn thuisstaat Californië helemaal niet overrompeld worden door covid-patiënten.

Musk krijgt heftige kritiek op zijn uitspraken. Tal van twitteraars reageren verontwaardigd op zijn boodschap. Eén van hen haalde een drie jaar oude tweet van Musk naar boven. Daarin zei Musk: ‘als je ooit moet kiezen tussen mijn woorden of de wetenschap, kies dan de wetenschap.’ De twitteraar voegt daar gevat aan toe: ‘ik kies de wetenschap.’ Al krijgt Musk niet alleen kritiek. Heel wat mensen die even kritisch zijn over de lockdownmaatregelen betuigen hun steun.

Economische motieven

De standpunten van Musk kunnen worden verklaard vanuit een economisch en financieel perspectief. De lockdown-maatregelen hebben er immers toe geleid dat Tesla zijn fabriek in Freemont moest stilleggen, zeer tegen de zin van Musk. Het bedrijf probeerde de lockdown-bevelen van de overheid al tweemaal naast zich neer te leggen. Zo liet het zijn fabriek tot vijf dagen na het invoeren van de lockdown verder draaien. Vorige week wilde het bedrijf al werknemers terugroepen naar de fabriek, waar het uiteindelijk van afzag.

Tesla maakte deze week bekend dat het voor het derde kwartaal op rij winst heeft gemaakt, en dat terwijl andere autofabrikanten zoals Ford diepe verliezen in de boeken schrijven. Maar de coronacrisis zal zich binnenkort wél laten voelen in de cijfers, stelde het, omdat de lockdowns de productie en leveringen van auto’s in het gedrang brengt. Tesla wilde daarom geen verwachtingen voor de rest van het jaar communiceren zolang er lockdowns zijn.

Het is niet voor het eerst dat Musk kritiek krijg omwille van zijn krasse uitspraken. Zo kwam hij eerder al stevig onder vuur te liggen toen hij een duiker die betrokken wat bij de redding van een ploeg Thaise voetballertjes in een grot een pedofiel had genoemd. Het kwam tot een rechtszaak, die Musk won. Ook kwam Musk in de problemen toen hij op Twitter beweerde dat hij Tesla van de beurs zou halen en daar ook het nodige kapitaal voor had gevonden, wat niet waar bleek te zijn. Dat leidde tot vervolging door de Amerikaanse beurswaakhond SEC. Musk en Tesla moesten een boete betalen, en Musk moest de voorzittersstoel van Tesla lossen.