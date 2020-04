Het Nationaal Crisiscentrum geeft om 11 uur een update over het coronavirus. Volg de persconferentie hier live.

Er werden in de afgelopen 24 uur 178 nieuwe patiënten opgenomen in de ziekenhuizen, 293 mochten het ziekenhuis dan weer verlaten. In totaal liggen 3.609 mensen in het ziekenhuis voor covid-19. Daarvan liggen 769 mensen op intensieve zorg, 517 moeten worden beademd.

Helaas zijn er 111 mensen gestorven aan covid-19 in de afgelopen 24 uur. Het goede nieuws is dat dat een duidelijke daling is. 'Het is een maand geleden dat aantal overlijdens zo laag lag', zei viroloog Steven Van Gucht tijdens de persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum. Er vielen 60 doden in Vlaanderen, 42 in Wallonië en 9 in Brussel. Van de 111 sterfgevallen werden er 51 in het ziekenhuis geteld, 60 in de woonzorgcentra. Het totaal aantal sterfgevallen in ons land is 7.594.

Er werden 660 nieuwe bevestigde besmettingen genoteerd, 529 via de klassieke kanalen, 131 via de lopende studie in de woonzorgcentra. Per regio is dat 408 voor Vlaanderen, 176 voor Wallonië en 62 in Brussel. In totaal zijn er 48.519 bevestigde covid-19 besmettingen in België.

Testen

De voorbije 24 uur werden 6.964 mensen getest, het totaal aantal testen staat op 233.688. 'Het gaat over het aantal geteste personen', zei Van Gucht. 'Het totaal aantal testen per dag ligt hoger, sommige mensen worden ook meermaals getest.' Er worden tussen de 15.000 en 20.000 testen per dag uitgevoerd in ons land.

Aantal bedden

Voor woensdag werd een vrij hoog aantal ingenomen bedden in ziekenhuiden gerapporteerd, 4.050. 'Dat leek om een plotse stijging in het totaal aantal ingenomen bedden te gaan, maar we hebben dit gecorrigeerd in het rapport van gisteren', verduidelijkte Van Gucht. De teststrategie in ziekenhuizen is recent veranderd, waardoor er een stijging op te merken was. 'Momenteel is het zo dat elke patiënt die binnenkomt kan getest worden voor covid-19, ook als dat iemand is die binnenkomt voor een gebroken been', zei Van Gucht. 'Sommige van die patiënten testen positief, en die komen dan terecht in de covid-19 vleugel van het ziekenhuis en werden dan bij de patiënten bijgeteld.'

Deze telmethode is relevant voor ziekenhuizen, want het zegt iets over de bezetting van hun covid-19 vleugel, maar voor de trend zorgt dat volgens van Gucht voor verwarring. Daarom werd het cijfer gecorrigeerd. Er wordt enkel rekening houden met patiënten die in het ziekenhuis liggen en positief testten voor covid-19. Daarom werd het cijfer van woensdag naar 3.733 gecorrigeerd. Er werden 317 patiënten uit de telling gehaald omdat dit patiënten zijn die met een andere aandoening naar het hospitaal werden gerefereerd.

Exitstrategie

Een belangrijke parameter voor de exitstrategie is de bezetting op intensieve zorg, die moet voldoende laag blijven zodat de situatie voor de ziekenhuizen voldoende beheersbaar blijft. 'Het probleem is dat intensieve zorg een vrij lage indicator is', zei Van Gucht. 'Mensen komen pas na een tweetal weken binnen in het ziekenhuis. We hebben ook nood aan indicatoren die vroegere alarmsignalen kunnen geven.'

Daarom zal het Nationaal Crisiscentrum twee extra indicatoren volgen, de consultatie bij huisartsen voor griepachtige klachten, en de graad van afwezigheid op het werk.

Ziekte van Kawasaki

Van Gucht haalt de ongerustheid over de zeldzame aandoening bij kinderen aan, die doet denken aan de ziekte van Kawasaki. Er is een soort algemeen ontstekingsbeeld bij kinderen, en een ontsteking van bloedvaten. 'Het zou mogelijk getriggerd kunnen worden door het nieuwe coronavirus', zegt hij. 'Het gaat om een zeer zeldzame aandoening waarvan we niet zeker weten of die werkelijk gerelateerd is aan het coronavirus. Ze kan ook getriggerd worden door andere virussen zoals het griepvirus.'

Het blijft belangrijk om contact op te nemen met de huisarts of de pediater wanneer een kind koorts ontwikkelt, zich suf voelt of slap is. Kinderartsen bevestigen dat het volgens hen veilig is om terug naar school te gaan. 'Ze wijzen er ook op dat de voordelen van het herstarten heel hard opwegen tegen de nadelen van het niet heropstarten', zei Van Gucht. De risico's van het nieuwe coronavirus zijn volgens de viroloog vrij beperkt bij kinderen.