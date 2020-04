Marouane Fellaini leent ex-club Standard 3 miljoen euro

Marouane Fellaini heeft positief gereageerd op de vraag van Axel Witsel om Standard te helpen in het licentiedossier. Hij gaat niet investeren in de vastgoedvennootschap van voorzitter Bruno Venanzi, maar is wel bereid om 3 miljoen euro aan een gunstige rente te lenen aan de club.

Standard en Venanzi zijn sinds 8 april koortsachtig op zoek naar geld om de licentie voor het BAS veilig te stellen. De Licentiecommissie plaatste grote vraagtekens bij de vennootschap van Venanzi, die het stadion van de club zou overkopen. Dat geld, 12 miljoen euro, is nodig om de continuïteit van de clubwerking volgend seizoen te bewijzen.

Op het moment van de licentieaanvraag was er nauwelijks geld op de rekening van die vennootschap, de Immobilière du Standard de Liège. In de verkoopakte is nochtans voorzien dat de 12 miljoen euro vóór 30 juni op de rekening van Standard moet staan.

Door de lening van Fellaini en de inspanningen van enkele andere financiers hoopt Venanzi dat het BAS nu toch overtuigd kan worden. De zitting van het BAS over de licentie vindt plaats op 5 mei.