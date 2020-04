Nieuwe eigenaar en naam voor koffiebars van Or

Or Coffee wil zich volledig focussen op de koffiebranderij en laat de uitbating van de vier koffiebars daarom over aan iemand anders. ‘De bars blijven onveranderd, met dezelfde koffie en hetzelfde team, alleen onder een nieuwe naam.’

Tom Janssen en Katrien Pauwels startten twintig jaar geleden hun eigen koffiebranderij in Aalst. Die koffie verkochten ze aan restaurants en cafés, maar om zelf de reactie van klanten te kunnen monitoren, besloten ze in 2009 ook een eigen koffiebar te openen, in het centrum van Gent.

Later kwamen er nog drie vestigingen bij: twee in Brussel, aan de Beurs en op het Jordaanplein in Etterbeek, en een tweede in Gent, aan Dok Noord.

Die vier koffiebars laten ze nu los, om zich opnieuw honderd procent op het koffiebranden te focussen, zo maakte het koppel bekend via Facebook. ‘Dankzij de vele koffieboeren die we ontmoet hebben en ervaring die we hebben opgedaan in de afgelopen jaren, zijn we klaar voor verandering’, klinkt het.

‘We willen ons volledig focussen op de duurzame relaties die we hebben onderhouden en het vinden van specialty coffee overal ter wereld. Om daarna deze koffie met aandacht en respect voor de verschillende smaken te branden tot uitstekende koffie’, aldus Janssen en Pauwels, die ook nog steeds opleidingen zullen aanbieden.

Hun vier koffiebars dragen ze over aan Ana Attento, maar benadrukken dat de vier vestigingen onveranderd blijven, met dezelfde koffie en hetzelfde team, al krijgen ze wel een nieuwe naam.