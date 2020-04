2.500 nieuwe doden in VS, Trump verlengt federale maatregelen niet

Hoewel er de voorbije 24 uur in de Verenigde Staten opnieuw 2.500 coronadoden vielen, verlengt president Donald Trump de coronamaatregelen niet. Die lopen vandaag ten einde.

In zijn dagelijkse persbriefing heeft de Amerikaanse president laten weten dat hij de federale maatregelen tegen corona niet zal verlengen. Die richtlijnen lopen vandaag ten einde. Ze houden onder meer in dat Amerikanen zo veel mogelijk van thuis werken, restaurants en reizen vermijden en dat ouderen en mensen met gezondheidsrisico’s zichzelf isoleren thuis.

Dat de federale maatregelen niet verlengd worden, betekent niet dat alle maatregelen wegvallen. ‘Ze zullen uitgefaseerd worden, dat is wat de gouverneurs nu doen’, zei Trump op de persbriefing. Trump dringt er al even op aan om de economie te herstarten en ging daarover in het verleden al in conflict met de gouverneurs. 'Mensen willen dit land weer open, we moeten weer vooruit.'

De voorbije uur zijn in de VS 2.502 nieuwe doden geteld. Dat is opnieuw een stijging, na twee dagen van dalingen in de cijfers. In totaal zijn in de VS nu al 60.853 mensen gestorven aan het nieuwe coronavirus.

Aanval op China

In een interview met persagentschap Reuters viel Trump nog uit naar China. Hij zei dat de Chinese aanpak van de corona-epidemie 'bewijst dat Beijing alles zou doen om zijn herverkiezing te blokkeren.' Hij gelooft dat China hoopt dat zijn Democratische rivaal Joe BIden het zou halen in november. Trump praatte ook over mogelijke gevolgen voor China: 'Ik kan veel doen.'