Lewis Hamilton laat weten dat bij de onderhandelingen over een nieuw F1-contract bij Mercedes het financiële aspect niet primeert. De Brit kreeg onlangs nog felle kritiek omdat hij in tegenstelling tot veel andere F1-piloten geen salaris inleverde.

In een interview dat Hamilton samen met Mercedes-motorsportbaas Toto Wolff aan ‘Sky’-analist Martin Brundle gaf heeft Hamilton laten verstaan dat hij zijn carrière wil beëindigen bij Mercedes. Hij liet ook weten dat het financiële aspect geen hoofdrol zal opeisen in de nieuwe onderhandelingen.

"Toen ik bij het team kwam, opende ik een aantal deuren om dingen te kunnen doen zoals mijn samenwerking met Tommy (Hilfiger)," aldus Hamilton.

"Als we deze eerdere discussie niet hadden gehad, zou Tommy geen deel uitmaken van ons team en zou ik niet in staat zijn om de geweldige dingen te doen die ik aan het doen ben."

"Dus we moeten hier en daar kleine puntjes op de i zetten om die dingen mogelijk te maken zonder het primaire doel, namelijk het winnen van wereldtitels, uit het oog verliezen."

"Elk jaar beweegt en verschuiven er dingen in je leven en je plan voor de komende vijf jaar is altijd anders."

"Uiteraard ga ik mogelijk aan mijn laatste periode in mijn sport beginnen en natuurlijk wil je financieel het maximale uit je leven halen, maar het gaat meer om resultaten."

"Het gaat om de reis en de bestemming en de andere dingen die je doet vullen dat ook aan."

Hamilton, die tegenover teambaas Toto Wolff zat tijdens het interview, liet het niet na om de loftrompet te steken over zijn baas. Hij prees de manier hoe hij het team leidt, de vrijheid die hij van hem krijgt en de vruchten die dat bijgevolg oplevert, zowel voor hemzelf als voor Mercedes in het algemeen.

"Ik denk dat hij niet is zoals andere managers die over het algemeen vrij bekrompen zijn geweest in een heleboel dingen," gaat de zesvoudig F1-kampioen verder.

"Misschien zou niemand anders me toestaan om bijvoorbeeld datgene te doen wat ik met Tommy doe, wat niet in strijd is met een van de merken."

“Het is iets dat ons geholpen heeft om ons te verbeteren. We hebben een beetje kleur meegebracht. Voorheen waren we een zwart-wit team en nu hebben we kleuren op onze shirts die vroeger niet in de werkwijze van Mercedes zaten."

"Maar zelfs Mercedes wordt een flexibeler en aantrekkelijker merk. En ik denk dat dat alleen maar goed voor ons is geweest,” besloot Hamilton.

