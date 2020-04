Keuringscentra zouden opnieuw openen voor periodieke keuringen

De keuringscentra gaan binnenkort ook opnieuw open voor de periodieke keuring van personenwagens. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) zou daarvoor donderdag het licht op groen zetten.

Maandag 4 mei zouden de periodieke keuringen mogelijk hervatten, meldt het persagentschap Belga die de informatie uit een betrouwbare bron kreeg.

De keuringscentra besloten op 17 maart de deuren te sluiten omwille van de coronacrisis. De geldigheid van de keuringsattesten van personenwagens werd toen verlengd met vier maanden.

Speciale veiligheidsmaatregelen

Op 25 maart kwam er al een eerste beperkte heropening, met name voor herkeuringen en voor de keuring van bedrijfs- en transportvoertuigen, bussen en prioritaire voertuigen. Sinds maandag 20 april is ook de keuring van tweedehandswagens en bestelwagens hervat. En ook landbouwvoertuigen kunnen sindsdien opnieuw gekeurd worden. De keuringscentra hanteren daarbij speciale veiligheidsmaatregelen. Zo stapt de klant bij het begin van de keuring uit het voertuig en gaat via de buitenzijde van het gebouw naar de uitgang. De medewerkers gebruiken tijdens de keuring handschoenen en mondmaskers.

Nu is het de bedoeling dat ook de periodieke keuring van personenwagens, kampeerwagens en lichte bedrijfsvoertuigen hervat wordt. Dat zou misschien al kunnen vanaf maandag 4 mei. De kans bestaat dat keuringscentra enkel op afspraak zullen werken. Hoe de keuringscentra de ‘achterstand’ aan niet-gekeurde voertuigen - het gaat om tienduizenden voertuigen - precies zullen inhalen, is nog afwachten.