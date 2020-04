Sicilië gaat ver om toeristen te lokken

Het Italiaanse eiland Sicilië gaat de helft van de vliegreis en een derde van de hotelkosten betalen van toeristen die na de coronacrisis besluiten om er op vakantie te gaan. Toerisme is er heel belangrijk voor de inkomsten, dus is de overheid bereid om ver te gaan.

Terwijl de Belgen massaal nadenken over vakanties in eigen land omdat het onduidelijk is hoe lang de grenzen nog gesloten zullen blijven, denkt de regering van het Italiaanse eiland Sicilië al ver vooruit. Zij heeft al een manier gevonden om het wantrouwen van toeristen tegenover het zwaar getroffen Italië te counteren.

Wie er op vakantie komt, moet maar de helft van zijn of haar vliegtuigticket en twee derde van de hotelkosten betalen. Bovendien wordt de toegang tot het grootste deel van de musea en archeologische sites er gratis.

1 miljard

De Siciliaanse overheid becijferde dat sinds 10 maart, toen het eiland bezoeken onmogelijk werd, 1 miljard euro aan toeristische inkomsten weggevallen is. Dat is geld waar de overheid elk jaar op rekent, en het lockdownplan kostte 50 miljoen euro dus moet ook dat nog ergens gerecupereerd worden. De oplossing is dus de toerist uit het buitenland. Wie wil gaan, zal een voucher kunnen downloaden op de website Visit Sicily zodra toerisme weer mogelijk is.

Wanneer dat zal zijn, is nog niet beslist. Italië hoopt restaurants te openen op 4 mei voor afhaalgerechten, en op diezelfde dag wil het ook bedrijven en werven weer opstarten. Maar hoe snel andere sectoren zullen volgen, hangt af van hoe goed die eerste heropeningen uitdraaien.