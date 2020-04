‘Zet kortingen en reclame voor alcoholische dranken tijdelijk stop’

Het Vlaams expertisecentrum voor Alcohol en andere Drugs (VAD) wil dat er tijdelijk geen promotie meer wordt gemaakt voor alcoholische dranken. Het centrum zegt meer getuigenissen te ontvangen van mensen die tijdens de lockdown de controle over hun alcoholgebruik verliezen.

Het VAD zegt via De Druglijn dagelijks geconfronteerd te worden met getuigenissen over de impact van alcohol tijdens de lockdown. Omdat er geen toegang meer is tot cafés en restaurants, wordt er namelijk meer thuis gedronken, waar er veel minder sociale controle is.

‘Vrij snel na de invoering van de maatregel hebben we het aantal oproepen bij de Druglijn zien stijgen’, zegt Katleen Peleman, directeur van VAD. ‘Het ging ook om een ander soort oproepen. Er was sprake van mensen die vroeger waren beginnen drinken, of die meer dronken dan anders. We zien dat er absoluut een groep is die de controle aan het verliezen is.’

VAD vindt het daarom ‘betreurenswaardig’ dat er nog altijd alcoholpromoties plaatsvinden. ’Sommige van die promoties zijn echt zeer scherp, waarbij bij het kopen van twee bakken bier een derde gratis wordt gegeven. Maar waarom moet iemand in deze periode drie bakken bier in huis hebben?’

’Nu mensen zoveel inspanningen leverden in de strijd tegen corona, is het tegenstrijdig om hen in verleiding te brengen om extra alcohol te kopen’, zegt VAD nog in een persbericht. ’We weten uit onderzoek dat een verantwoordelijk prijs- en reclamebeleid het aankoop- en drinkgedrag sterk kan sturen. In deze coronatijden zijn zulke maatregelen zinvoller dan ooit.’