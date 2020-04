Nieuw boek Simone de Beauvoir op komst

Bijna 35 jaar na haar dood verschijnt er nieuw werk van Simone de Beauvoir. ‘Les inséparables’ werd in de jaren vijftig door de Franse filosofe neergepend, maar nooit eerder gepubliceerd.

Simone de Beauvoir (1908-1986) zou in 1954, vijf jaar na de publicatie van haar feministisch traktaat De tweede sekse, een roman schrijven over een vriendschap tussen twee jonge vrouwen. Het fictieve verhaal zou gebaseerd zijn op haar eigen leven, maar werd nooit aangeboden aan een uitgeverij.

In haar memoires zou De Beauvoir zelf naar het manuscript verwijzen, en schreef dat het ‘de aandacht van de lezer nooit kon vasthouden’. Dat zullen recensenten straks voor haar kunnen uitmaken, want Les inséparables wordt dit najaar alsnog gepubliceerd door de Franse uitgeverij Éditions de l’Herne.

Sylvie Le Bon-de Beauvoir - die in 1980 door De Beauvoir werd geadopteerd opdat ze eigenares zou worden van haar morele rechten - vond het kort na de dood van De Beauvoir terug in het uitgebreide archief dat haar werd nagelaten. Ze is van plan om in de toekomst nog meer onuitgegeven werk van De Beauvoir te laten publiceren, zo vertelt ze aan The New York Times.

De rechten van het boek zouden al aan uitgevers in zeventien landen verkocht zijn. Onder meer de Nederlandse uitgeverij Cossee heeft de rechten verworven, maar het is nog niet duidelijk wanneer we een Nederlandstalige uitgave van het boek mogen verwachten.