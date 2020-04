Jongen van 16 in levensgevaar na steekpartij in centrum Antwerpen

Een jongeman van 16 jaar is woensdagavond ernstig gewond geraakt bij een steekpartij in de De Keyserlei, in het centrum van Antwerpen. Dat meldt Gazet van Antwerpen. De dader is spoorloos.

De steekpartij deed zich voor rond 18.20 uur op de straat. ‘Onmiddellijk zijn verschillende ploegen ter plaatse gegaan en werd er nazicht gedaan in de omgeving’, zegt Wouter Bruyns van de Antwerpse lokale politie. ‘Aangezien de feiten zich voordeden in de omgeving van het Centraal Station, werd ook aan andere politiezones gevraagd om een oogje in het zeil te houden in de buurt van stations waar de verdachte zou kunnen afstappen.’

Voorlopig kon er geen dader worden gevat. Volgens de politie zijn de omstandigheden en het motief van de steekpartij nog onduidelijk.

Het slachtoffer raakte zwaargewond en werd in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis.