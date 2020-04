Super League breidt serieus uit: Belgische vrouwencompetitie telt volgend seizoen tien voetbalclubs (én play-offs)

De Women’s Super League kent volgend seizoen een aanzienlijke schaalvergroting. In plaats van zes ploegen zoals het voorbije seizoen, zullen er in de jaargang 2020-2021 tien vrouwenploegen deelnemen op het hoogste niveau in België. Dat maakte de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) woensdag bekend.

De Licentiecommissie van de KBVB ontving elf aanvragen voor de licentie Super League. Die werden woensdag ook allemaal toegekend, maar DVC EVA’s Tienen valt uit de boot omdat de sportieve promotie niet werd afgedwongen.

Volgend seizoen zijn Eendracht Aalst en Fémina White Star Woluwe, die respectievelijk eerste en tweede eindigden in eerste nationale, en Zulte Waregem en Sporting Charleroi, als vrouwenteams van de Pro League, de nieuwkomers. Zij voegen zich bij RSC Anderlecht, Standard Fémina, AA Gent, KRC Genk Ladies, Club Brugge YLA en OHL.

Play-offs

De uitbreiding van zes naar tien clubs betekent ook dat er volgend seizoen play-offs gespeeld worden in de Super League. De voorbije jaren was de landstitel voor de ploeg die na 25 speeldagen bovenaan het klassement stond. Volgend jaar start het kampioenschap met een reguliere competitie van 18 speeldagen, een reeks van heen- en terugwedstrijden. Vervolgens worden de punten gehalveerd (met afronding naar boven) en speelt de top vijf play-off 1 met de titel en een Champions League-ticket als inzet.

De rest werkt play-off 2 af en wil daarin vooral de laatste plaats vermijden. Die betekent immers degradatie, als er tenminste een ploeg uit de eerste nationale afdeling de licentie heeft bekomen. De degradatie is een feit als de kampioen in de eerste nationale over een Super League-licentie beschikt. Als niet de leider, maar wel een andere ploeg uit de eerste nationale afdeling de licentie Super League heeft, bepalen testwedstrijden wie er op het hoogste niveau uitkomt.

Door de coronacrisis en het verbod op samenscholingen werd de Super League definitief stopgezet. RSCA Ladies, dat acht punten voorsprong telde op eerste achtervolger Standard, werd uitgeroepen tot landskampioen.

DVC EVA’s Tienen werd negende in de eerste nationale afdeling en zal ondanks de licentietoekenning in de tweede klasse actief blijven.