Vanaf 4 mei kan iedereen met symptomen zich laten testen

Ook mensen die niet in een residentiële instelling als ziekenhuizen of woonzorgcentra verblijven kunnen vanaf 4 mei getest worden op covid-19 als ze symptomen van een virale infectie vertonen. Dat is woensdag beslist op een interministeriële conferentie van de ministers van Volksgezondheid.

Vanaf komende week zullen huisartsen en triagecentra testen kunnen afnemen bij patiënten met symptomen van een virale infectie die niet in een residentiële instelling zoals een ziekenhuis, een woon-zorgcentrum of een instelling voor personen met een handicap verblijven. Tot nog toe kon dat alleen voor zorgpersoneel, maar de testcapaciteit laat toe om dat uit te breiden naar mensen met symptomen van een virale infectie, legt het kabinet van federaal minister Philippe De Backer (Open VLD) uit.

Concreet zullen de huisartsenkringen instaan voor de organisatie. Elke arts die over het nodige afname- en beschermingsmateriaal beschikt, kan een test afnemen bij een patiënt. Is dat niet het geval, dan kunnen artsen patiënten doorverwijzen naar een triagecentrum, waar dan getest kan worden. Artsenvakbond BVAS klaagde eerder op de dag nog over een tekort aan beschermingsmiddelen, wissers en reagentia om breed te kunnen testen. Het hele systeem zal worden geëvalueerd, waarna het tegen 11 mei opgeschaald kan worden naar de maximale capaciteit, klinkt het.

Tracing

Verder hebben de ministers van Volksgezondheid ook officieel beslist om de opstartfase voor de contactopvolging op 4 mei te lanceren. De deelstaten werven contacttracers aan, terwijl de federale regering de laatste hand legt aan het wettelijk kader dat nodig is om bijvoorbeeld via een app te werken. Het interfederaal comité testing en contactopvolging werd op 24 mei al opgestart en werd nu ook officieel samengesteld.

Professor Emmanuel André, tot voor kort de Franstalige woordvoerder tijdens de dagelijkse persconferenties van het crisiscentrum, zal het comité leiden. Verder bestaat het uit vertegenwoordigers van de bevoegde ministers en een groep van experten. Ook de contactopvolging zal geëvalueerd worden, om vanaf 11 mei op te schalen naar de maximumcapaciteit.