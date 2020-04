Oliekoers schiet 30 procent hoger in de VS

De prijs voor een vat van de Amerikaanse oliesoort WTI voor levering in juni is woensdag de hoogte in geschoten. Een rapport over de iets minder sterker dan verwachte toename van de oliereserves in de Verenigde Staten joeg de koers meer dan dertig procent hoger.

Dat de reserves minder groot zijn dan verwacht in deze coronatijden van overaanbod, was niet de enige factor. De nakende uitweg uit de verschillende lockdownmaatregelen voedt de hoop op een herneming van de olievraag.

Even voor 17 uur Belgische tijd was de koers van een vat West Texas Intermediate voor juni met 32,1 procent gestegen tot 16,30 dollar, na eerder tot zowat 16,7 dollar geklommen te zijn.

Even na 19.20 uur is de koers gedaald, maar staat nog steeds een plus van bijna 28 procent in de tabellen. Een vat van de Europese oliesoort Brent koerst op dat ogenblik meer dan 9,5 procent hoger op 22,4 dollar.