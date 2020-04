Corona goed voor het klimaat? Integendeel, vrezen experts

Door de coronacrisis rijden we veel minder met de auto en wordt er amper nog gevlogen. We stoten dus veel minder broeikasgassen uit. Toch is de coronacrisis geen zegen voor het klimaat.

De afgelopen dagen mag het dan wel eindelijk weer geregend hebben, meer dan een letterlijke druppel op een gloeiende plaat was die neerslag niet. April was namelijk opnieuw een uitzonderlijk droge maand. Hydrologen noemen de toestand ‘ongezien’ en trekken aan de alarmbel. Nu alle aandacht naar de coronacrisis gaat, dreigen we namelijk de klimaatverandering te vergeten.

Dominique Minten volgt alles wat met klimaat te maken heeft voor deze krant. Hij vertelt over de invloed van het coronavirus op onze gezamenlijke strijd tegen de klimaatverandering.

Journalist Dominique Minten | Presentatie Lise Bonduelle | Redactie Pieter Van Maele | Eindredactie Annelies Vanderoost | Audioproductie Joris Vandamme | Muziek Brecht Plasschaert | Chef Audio Wouter Van Driessche

Journalistiek om naar te luisteren. Dat is dSAudio. Van maandag tot vrijdag praat een journalist van De Standaard u elke dag een twintigtal minuten bij over een actuele kwestie. Om te beluisteren wanneer lezen geen optie is.