Voortvluchtige mededader moord op André Cools opgepakt in Italië

De Italiaanse politie heeft een voortvluchtige dader opgepakt die in 1991 betrokken was bij de moord op voormalig PS-kopstuk en vice-premier André Cools, zo meldt het lokale Corriere del Mezzogiorno.

Het gaat om de 72-jarige Cosimo Damiano Solazzo. Hij werd in januari 2004 voor het Luikse hof van Assisen veroordeeld tot twintig jaar cel voor zijn betrokkenheid bij de moord op André Cools, op 18 juli 1991. Solazzo zou de twee Tunesische huurmoordenaars onderdak hebben verschaft, en hun transport naar Luik hebben geregeld, waar het PS-kopstuk werd vermoord. Ook diens toenmalige vriendin raakte daarbij gewond.

Er was een Europees aanhoudingsbevel afgevaardigd tegen de man op vraag van de Belgische justitie. Solazzo is al sinds 2001 voortvluchtig, hij was destijds ook niet aanwezig op het assisenproces. Ook vanuit Italië bleef hij zijn onschuld volhouden.

Volgens de Corriere del Mezzogiorno werd Solazzo opgepakt in Veglie in Lecce, in de regio Apulië, in het zuiden van het land. Hij zou onder huisarrest geplaatst zijn in afwachting van een elektronische enkelband.

Solazzo was in 2004 een van de zes veroordeelde moordenaars van Cools, de twee huurmoordenaars stonden al in 1998 terecht. Die zou beraamd geweest zijn op het kabinet van de Waalse minister Alain Van Der Biest, die in onmin leefde met Cools. Van der Biest pleegde in 2002 zelfmoord, voor hij kon terechtstaan.

Solazzo kreeg toen net zoals de andere opdrachtgevers Richard Taxquet (kabinetsmedewerker van Van Der Biest), Pino Di Mauro (kabinetschauffeur) en Domenico Castellino twintig jaar cel, Ioachino Contrino en Carlo Todarello werden tot vijf jaar veroordeeld.