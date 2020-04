Ex-CD&V-directeur wordt communicatieadviseur van De Block

Peter Poulussen zat tien jaar lang als politiek directeur in de machinekamer van CD&V. Nu versterkt hij het kabinet van minister Maggie De Block (Open VLD), meldt Het Laatste Nieuws en bevestigt hij aan onze redactie. Hij doet dat mét CD&V-lidkaart. ‘De minister valt er niet over.’

‘Ik ben al een tijdje weg bij CD&V’, zegt Poulussen, die na zijn vertrek uit de Wetstraat in 2019 strategisch consultant bij Callebaut Collective werd. ‘Op die manier kwam de vraag of ik naar het kabinet van de minister wou komen.’ Hij twijfelde niet, en leidt sinds half maart de communicatiedienst van de minister van Volksgezondheid.

De connectie tussen Poulussen en De Block is sterker dan de Wetstraat, ze kwamen elkaar de voorbije jaren ook vaak tegen in de Dorpsstraat. Poulussen en De Block wonen allebei in Merchtem.

Of dat niet vreemd is, met een CD&V-lidkaart op een blauw kabinet werken? ‘Covid-19 maakt geen onderscheid tussen achtergrond, kleur, geslacht. Als dan die vraag komt, doe je dat gewoon. De minister valt er niet over dat ik mijn partijkaart behoud.’