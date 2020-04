Minister-president Jan Jambon heeft in het Vlaams Parlement meer uitleg gegeven over de stand van het contactonderzoek in Vlaanderen. Vanaf volgende week zal gestart worden met een testfase, op 11 mei zal de contact tracing effectief starten.

Ondanks de valse start voor de zoektocht naar 1.200 contactopspoorders, garandeert Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) dat Vlaanderen op 11 mei klaar zal zijn om van start te gaan met contactonderzoek. Dat is essentieel om vat te krijgen op de coronapandemie en om verdere stappen te kunnen zetten in de exit uit de lockdown.

'Er is iets fout gelopen met de sourcing, maar dat is intussen hersteld', zei Jambon in het Vlaams Parlement. 'Dat bestek is terug buiten en wij zullen kunnen gunnen in de volgende dagen, waarschijnlijk vrijdag, we zullen dus op tijd klaar zijn, daar sta ik garant voor.' Nog volgens Jambon zal volgende week het platform kunnen worden getest waarmee de contactopspoorders zullen moeten werken. Daarvoor zullen voldoende mensen ter beschikking staan, aldus Jambon.