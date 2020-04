Griekenland verwelkomt deze zomer weer toeristen

Buitenlandse toeristen zijn deze zomer welkom in Griekenland. Dat heeft minister van Toerisme Harry Theocharis verklaard op BBC Radio. Er worden wel voorzorgsmaatregelen genomen.

‘We willen wel dat mensen naar Griekenland komen’, meldde minister Theocharis aan de Britse openbare omroep. ‘Uiteraard zullen we voorzorgsmaatregelen nemen. Zo zullen er voorwaarden zijn om naar ons land te mogen reizen, maar zullen er ook regels zijn over de manier waarop gereisd en verbleven wordt. De social distancing zal van toepassing zijn.’

Het lijkt er dus op dat de Grieken buitenlanders die het land in willen, eerst zullen testen op het coronavirus. Theocharis zei ook te hopen dat ‘gezondheidstechnologie’ tegen het zomerseizoen al meer ontwikkeld is om het reizen veiliger te laten verlopen.

‘Griekenland verwelkomt al meer dan 50 jaar toeristen en we willen die gastvrijheid waar ze bekend om zijn, blijven etaleren’, aldus de minister op BBC. ‘Griekenland is een veilig land, in veel gevallen veel veiliger - sorry dat ik het moet zeggen - dan uw eigen land.’

Dinsdag maakte Spanje al bekend dat het vanaf 4 mei de hotels en andere toeristische accomodaties wil heropenen. In Venetië, dat voor de coronacrisis nog probeerde om de massale toestroom van toeristen een halt toe te roepen, deed de burgemeester zelfs een oproep om iedereen naar zijn stad te krijgen.