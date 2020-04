Weyts wil studenten uit lerarenopleiding inschakelen

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) wil studenten uit het laatste jaar van de lerarenopleiding inschakelen bij de heropening van de scholen vanaf 15 mei. Weyts belooft ook extra geld voor de kosten van de coronacrisis.

Het Vlaamse onderwijsveld stuurde dinsdag een aantal richtlijnen voor de heropening van de scholen vanaf 15 mei licht bij. De belangrijkste versoepeling is het maximum aantal leerlingen per klas: dat verandert van tien naar veertien.

Toch zitten scholen, directies en ouders nog met vragen en bezorgdheden. Onder meer over de kosten, opvang, het buitengewoon onderwijs,... In het Vlaams Parlement gaf minister Weyts daarover nog iets meer uitleg.

Zo beloofde Weyts om binnen de regering op zoek te gaan naar bijkomende opvanglocaties buiten de schoolmuren. ‘Dat zou de druk op de scholen wat kunnen verminderen.’ De noodopvang wordt de komende weken uitgebreid, maar de scholen zijn ongerust dat die opvang én de gedeeltelijke opstart van het onderwijs moeilijk te organiseren valt.

Weyts wil ook de studenten in het laatste jaar van de lerarenopleiding inschakelen om bij te springen in de scholen. ‘We hebben met de hogescholen gesproken, meer dan 3.000 studenten in de lerarenopleiding hebben nog geen stage kunnen doen. Het onderwijs zit met handen te kort, zeker wie in het laatste jaar zit, zouden we kunnen inschakelen in de klas.’

Voor de extra kosten, zoals voor mondmaskers, spatmaskers en plexiglas, hoopt Weyts op het noodfonds van 200 miljoen euro van de Vlaamse regering, dat nog niet verdeeld is. ‘Het is evident dat het Vlaams onderwijs zijn deel daarvan zal krijgen.’