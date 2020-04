Blijven trainen in lockdown is geen sinecure voor Belgian Cheetah Camille Laus: “Gelukkig dagen we elkaar graag uit”

Door het coronavirus ligt momenteel de hele sportwereld stil. Maar toch blijven atleten trainen, om klaar te zijn bij een herneming van de competities. “Daar heb ik het het moeilijkste mee”, erkende sprintster Camille Laus op de website van Team Belgium. “Het is niet makkelijk gemotiveerd te blijven op training.” Laus zou deze zomer met de Belgian Cheetahs (4x400m) deelnemen aan de Olympische Spelen in Tokio, maar die Spelen werden met een jaar uitgesteld.

“Het gaat goed met mij, ik heb geluk dat ik in goede gezondheid ben en dat mijn entourage dat ook is”, begon Laus. “Ik hou de moed erin, het moeilijkste op dit moment is om gemotiveerd te blijven tijdens de trainingen.”

Laus traint momenteel nog steeds vijf keer per week. “Het trainingsschema is verlicht omdat we niet weten welke kant we op moeten. Nu alle internationale kampioenschappen zijn geannuleerd of uitgesteld, moeten we met de coach overleggen hoe we de rest van het seizoen kunnen plannen. Ik had liever gehad dat de Olympische Spelen in 2020 zouden doorgaan, maar ik denk dat een extra jaar van training me zal helpen om fysiek sterker te zijn.”

Uitdagen

Tijdens deze lockdown mist ze de competities, maar ook het contact met haar familie en vrienden. “Ik bel veel met mijn familie en vrienden. Ik zie ook een paar atleten in Louvain-La-Neuve wanneer ik train, maar we zijn natuurlijk altijd voorzichtig en respecteren de 1,5m afstand regel. En met de Cheetahs, communiceren we regelmatig via een WhatsApp groep. We hebben plezier in het uitdagen van elkaar, het is leuk.”

“Wat ik heb geleerd van deze bizarre situatie?”, besloot ze. “Meer waarderen wat soms normaal lijkt, zoals een goede gezondheid, het plezier van een restaurant of een avondje met vrienden.”