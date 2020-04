Minder opnames, meer ontslagen, toch meer bezette ziekenhuisbedden

Het aantal bezette ziekenhuisbedden met coronapatiënten is vandaag licht gestegen. Nochtans zijn er meer mensen ontslagen (340) uit het ziekenhuis dan dat er opgenomen worden (174). Hoe kan dat?

Op de dagelijkse persconferentie met de cijfers over België een bijzondere vaststelling vandaag: hoopgevende cijfers over het aantal nieuwe opnames, én het aantal ontslagen. Maar toch stijgt het aantal bezette bedden.

Helemaal nieuw zijn die verschillen in de cijfers niet. Meestal is één plus één in het cijferrapport van Sciensano niet zomaar twee. Het aantal bezette bedden is niet zomaar gelijk aan het aantal opnames min het aantal ontslagen. Dat is het gevolg van een aparte telling van de twee indicatoren ‘nieuwe opnames’ en ‘bezette bedden’. Ziekenhuizen moeten die twee cijfers apart rapporteren. ‘99 procent van de ziekenhuizen meldt zich dagelijks, maar dat kan van dag tot dag verschillen’, meldt Sciensano. ‘Eén ziekenhuis meer of minder dat rapporteert kan leiden tot dergelijke distorsies.’

Bovendien hebben ook de patiënten die in het ziekenhuis sterven een impact om het aantal bezette bedden. Soms worden ook correcties gemeld, die hebben dan ook een invloed op een van de cijfers.

Nog een mogelijke verklaring: nieuwe bevestigde covid-19-patiënten worden niet altijd als nieuwe intakes geregistreerd, als het gaat om patiënten die al gehospitaliseerd waren als ’covid-verdacht’.

Nieuwe screeningsstrategie

Toch valt vandaag op dat er een erg groot verschil op de cijfers zit. Mogelijk zit daar nog een ander probleem voor iets tussen. ‘De screeningsstrategie in ziekenhuizen is veranderd’, zegt Sciensano. ‘Patiënten met andere pathologieën worden nu ook getest op het nieuwe coronavirus en kunnen aan deze cijfers kunnen worden toegevoegd’, klinkt het. ‘Dat is een recent fenomeen, en we verfijnen de tools voor gegevensverzameling om de impact ervan beter te begrijpen.’

Het lijkt er dus op dat niet alle ziekenhuizen de patiënten met andere pathologieën op dezelfde manier toevoegen aan de cijfers.