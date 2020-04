Netflix brengt Borgen terug

De Deens openbare omroep DR gaat samen met Netflix een nieuw seizoen maken van de legendarische politieke reeks Borgen. In de nieuwe afleveringen, die in 2022 wereldwijd beschikbaar moeten zijn, zal de originele cast opnieuw opdraven.

Netflix komt in 2022 met acht nieuwe afleveringen van de politieke dramareeks Borgen. De reeks gaat verder waar ze geëindigd is, en volgt politica Birgitte Nyborg in haar rol als Deens minister van Buitenlandse Zaken.

Naast Sidse Babett Knudsen, die de rol van Birgitte Nyborg vertolkt, hebben ook Birgitte Hjort Sørensen (journaliste Katrine Fønsmark) en de andere acteurs uit de originele cast toegezegd.

Het is tien jaar geleden sinds Borgen, genoemd naar de parlementsgebouwen en ambtswoning van de premier in Kopenhagen, Europa veroverde. Netflix is van plan om ook de eerste drie seizoenen van de reeks op het streamingplatform aan te bieden.