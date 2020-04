Voor de kust van Los Angeles in de Amerikaanse staat Californië verscheen een eerder magisch tafereel: ‘lichtgevende’ dolfijnen. De dieren kleurden felblauw in het donkere water en zwommen langs de boot van enkele dolfijnspotters. Het lichtgevende water is het resultaat van de aanwezigheid van de zeevonk. Het levert deze unieke beelden op.