Belgisch make-upbedrijf komt met coronakit

Foto: The Mobile Make-up Bar

Het Belgische The Mobile Make-up Bar springt mee op de coronakar. In de webshop kan je sinds kort een ‘clean kit’ bestellen met een katoenen mondmasker en een natuurlijke handgel.

The Mobile Make-up Bar van de Belgische visagiste Florence Teerlinck verkoopt in zijn webshop nu ook clean kits voor deze coronatijden. ‘Een op maat gemaakte kit met zorgvuldig uitgekozen producten om uw hygiënische wensen tegemoet te komen in deze uitdagende tijden’, aldus de website.

In de kit zit een herbruikbaar katoenen mondmasker van Belgische makelij uit dubbel gelaagd katoen, weliswaar zonder ingewerkte filter. Naast een effen zwart exemplaar kan je ook kiezen voor een frivoler roze model waarop lippen zijn geborduurd.

Verder bevat de kit een handgel van het Zwitserse merk Soeder op basis van natuurlijke ingrediënten, met de vereiste 70 procent ethanol.

The Mobile Make-up Bar springt zo mee op de mondmasker-hype. De gezichtsbescherming lijkt nu al het modeaccessoire van het jaar te zijn.