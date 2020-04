Voorstel kustplan: vanaf 18 mei tweedeverblijvers welkom, huurders vanaf 8 juni

De kustburgemeesters overlegden met provinciegouverneur Carl Decaluwé over de organisatie van de zomer aan zee. Ze zijn voorstander van een terugkeer van de tweedeverblijvers vanaf 18 mei, vanaf 8 juni zijn huurders opnieuw welkom. ‘Maar de gezondheid blijft absolute voorrang hebben’, zei Decaluwé.

Het burgemeestersoverleg van woensdagochtend was belangrijk in het kader van de heropstart van het kusttoerisme, maar voorlopig zijn er nog geen concrete beslissingen genomen. Wel is er een akkoord over een gefaseerde opstart. ‘Als de curve het toelaat, willen de burgemeester tweedeverblijvers toelaten vanaf 18 mei’, zei Decaluwé. Dat ligt in de lijn met wat de Nationale Veiligheidsraad al had beslist. Mensen met een tweede verblijf, dus niet enkel aan de kust, mogen vanaf 18 mei voor een daguitstap naar hun eigendom. Vanaf 8 juni komen mensen die een appartement huurden in aanmerken om naar de zee te mogen gaan. Die beslissingen werden genomen onder voorbehoud dat de cijfers in de goede richting blijven evolueren.

Dagjestoeristen zijn voor de burgemeesters opnieuw welkom als ook de horeca mag opstarten. ‘We willen de komst van de dagjestoeristen koppelen aan de heropening van cafés en restaurants’, zei Decaluwé hierover.

Gemeenschappelijk voorstel

Een gemeenschappelijk voorstel van alle burgemeesters om de zomer te organiseren is volgens de gouverneur in de maak. ‘Alle burgemeesters mogen tot 11 mei hun voorstellen indienen’, zei Decaluwé. In de gemeenschappelijke nota wordt de aanpak voor de gehele kust, maar ook regels per gemeente voorzien. De burgemeesters en de gouverneur werken ook aan een overzicht van de capaciteit van politiediensten en ziekenhuizen aan zee. ‘Op 11 mei willen we alles afkloppen en dat voorstel aan de Nationale Veiligheidsraad bezorgen. Uiteindelijk beslissen zij’, benadrukt Decaluwé.

‘We willen niet verantwoordelijk zijn voor een tweede piek, de gezondheid gaat voor alles’, zei Decaluwé. ‘Alle beslissingen worden genomen in het kader van de Nationale Veiligheidsraad.’