Laatstejaars? Oprah Winfrey zal dit jaar uw diploma uitreiken

De studenten die dit jaar overal ter wereld afstuderen, zien door de coronacrisis hun diploma-uitreiking in het water vallen. Om de pijn te verzachten, heeft Facebook nu besloten om een virtuele diploma-uitreiking te organiseren met bekende sprekers en muzikanten.

De virtuele diploma-uitreiking van Facebook is uiteraard vooral voor de Amerikaanse markt bedoeld, maar laat dat Belgische middelbare scholieren die dit jaar door de coronamaatregelen geen diploma-ceremonie krijgen, vooral niet tegenhouden. De uitreiking is op 15 mei om 11 uur lokale tijd (17 uur in België) integraal te volgen via de app van Facebook. Ook op Instagram zullen clips van ceremonie te bekijken zijn.

De traditionele toespraak voor de afgestudeerden wordt gegeven door niemand minder dan Oprah Winfrey. Het Amerikaanse mediafenomeen is daarmee allerminst aan haar proefstuk toe: met haar inspirerende speeches is ze een graag geziene gast op de ceremonies van de grote Amerikaanse universiteiten.

Ook onder andere actrice Jennifer Garner, countryster Lil Nas X en Simone Biles, de beste turnster ter wereld, zullen de laatstejaars toespreken. Miley Cyrus zal tijdens de uitreiking haar single ‘The Climb’ brengen.

Facebook is niet het eerste socialemedianetwerk dat de laatstejaarsstudenten probeert te lokken. Tiktok organiseerde eerder al een heuse prom night voor de afgestudeerden.