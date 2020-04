De Amerikaanse viroloog Anthony Fauci was vol lof over Brad Pitt’s vertoning van afgelopen vrijdag. ‘Hij deed het geweldig, alleen moet hij nog werken aan zijn Brooklyn accent, aldus Fauci. De Amerikaanse acteur had vorige week in het programma Saturday Night Live Anthony Fauci bedankt voor zijn kalmte en duidelijkheid.

Voor Saturday Night Live kroop de bekende acteur in de huid van Anthony Fauci, zeg maar de Amerikaanse Marc Van Ranst. Als Fauci reageert hij telkens op enkele omstreden uitspraken en adviezen van de president.

Bekijk hier hoe Brad Pitt reageerde als Anthony Fauci op de corona-uitspraken van Trump: