Boris Johnson opnieuw vader geworden

De Britse premier Boris Johnson is opnieuw vader geworden. Zijn vriendin Carrie Symonds schonk woensdagmorgen het leven aan een jongen. Moeder en kind maken het goed, aldus de woordvoerder van het stel.

De geboorte van de baby was eigenlijk voorzien voor vroeg in de zomer. Johnson en Symonds verloofden zich ook eerder dit jaar. De 55-jarige Johnson heeft al vijf kinderen uit verschillende relaties. Johnson is aan het scheiden van zijn tweede vrouw, Marina Wheeler.

De laatste keer dat er een kind geboren werd op 10 Downing Street dateert van augustus 2010. Toen verwelkomden toenmalig premier David Cameron en zijn vrouw Samantha Cameron hun dochter Florence Rose Endellion in de wereld.

Corona

Het koppel heeft er een stresserende periode opzitten. De Britse premier raakte besmet met het coronavirus en lag een week in het ziekenhuis, waarvan drie nachten op intensieve zorgen. Over zijn ziekenhuisverblijf zei hij dat de ‘NHS zonder twijfel mijn leven heeft gered’. ‘Ik wil mijn briljante dokters persoonlijk bedanken, die een paar dagen geleden cruciale beslissingen namen, waarvoor ik de rest van mijn leven dankbaar zal zijn’, zei hij in een videoboodschap. Ook zijn 32-jarige verloofde had symptomen van het virus.