Kwart minder woonkredieten verstrekt in eerste trimester

In het eerste kwartaal werd voor 24,2 procent minder aan woonkredieten verstrekt dan dezelfde periode vorig jaar. Tegenover het vierde kwartaal is het een daling met meer dan de helft.

De voorspelde daling van de vraag naar woonkredieten is voluit realiteit geworden in de cijfers die de bankenfederatie Febelfin bekend maakte. In bedrag werd voor 24,2 procent minder aan woonkredieten verstrekt tegenover het eerste kwartaal van 2019. Tegenover het vierde kwartaal, toen veel Vlamingen nog om fiscale redenen een huis kochten, is het zelfs een daling met meer dan de helft.

In aantal kredietovereenkomsten is er sprake van een daling met 22,5 procent tegenover het eerste kwartaal.

In absolute cijfers verstrekten de banken in het eerste kwartaal voor 6,3 miljard euro aan nieuwe woonkredieten, verdeeld over 48.000 overeenkomsten. In het eerste kwartaal was er zowel de impact van het wegvallen van de woonbonus als van de coronacrisis. De woonbonus speelde vooral in het vierde kwartaal.

Het aantal kredieten voor de aankoop van een woning kende procentueel de sterkste daling. Met name een daling van 30,8% of 10.417 kredieten minder dan in het eerste kwartaal van 2019. Het aantal bouwkredieten (-2.410) kende een daling met 29,9%, terwijl het aantal kredieten voor aankoop met verbouwing (-602) een daling kende met 21,9%.

Het gemiddelde ontleende bedrag voor de aankoop van een woning steeg in het eerste kwartaal toch nog tot 168.000 euro. Voor een bouwkrediet was dat 177.000 euro. Het gemiddelde bedrag van de kredieten voor aankoop + verbouwing daarentegen daalde tot iets minder dan 190.000 euro.