Het Nationaal Crisiscentrum geeft om 11 uur een update over het coronavirus. Volg het hier live.

Er zijn de afgelopen 24 uur 170 doden gevallen. 174 nieuwe patiënten zijn opgenomen in het ziekenhuis. Dat is opnieuw iets meer dan gisteren (123).

In totaal liggen in het ziekenhuis 4.050 mensen met covid-19. Dat is ook iets meer dan gisteren (3.976). Het aantal mensen op intensieve zorg is wel gedaald tot 797. Voor het eerst in lange tijd gaat dat cijfer onder de 800.