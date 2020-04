Virtueel op bezoek bij Frida Kahlo

In Mexico City raakt u voorlopig niet, maar mocht u het Frida Kahlo ­Museum willen bezoeken, dan kan dat voortaan van achter uw computer.

Het museum, gehuisvest in het Casa Azul (blauwe huis) waar Frida Kahlo bijna haar hele leven woonde, heeft een online tour van het huis en de tuin beschikbaar gemaakt.

De grootste collectie van Kahlo’s werk huist in het Museo Dolores Olmedo Patiño, elders in de stad, maar in het Casa Azul hangen doeken die grote persoonlijke betekenis hadden voor haar, zoals ­Viva la vida en Frida en de keizersnede, naast werk van haar man Diego Rivera.

Bovendien staat het vol spullen die aan de kunstenares hebben toebehoord, zoals haar collectie Mexicaanse volkskunst, en de traditionele bonte rokken en geborduurde blouses die ze droeg. In het atelier staat haar rolstoel klaar achter haar ezel en in de slaapkamer ligt de beenprothese die ze droeg nadat ze in 1953 haar rechterbeen was verloren.

Bekend is Kahlo’s knalgele keuken, waarin ze vaak werd gefotografeerd met Rivera en Leon Trotski. Trotski woonde in ballingschap in Mexico, in een huis naast het Casa Azul dat het stel hem had aangeboden.