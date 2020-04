‘Blijf in uw kot’ betekent soms ook ‘blijf in de kast’

Net als bij jongerentelefoon Awel zien ze bij Lumi, de voormalige Holebifoon, sinds de coronacrisis het aantal oproepen oplopen. Zo krijgen ze tot vijftig procent meer vragen over gender en seksuele voorkeur binnen.

‘Het zijn vooral jongeren tussen 14 en 20 die via de chatbox contact opnemen met Lumi’, zegt Stijn Depoorter, woordvoerder van koepelorganisatie Çavaria. ‘Vaak zijn ze heel erg zoekend naar genderidentiteit of sek­suele voorkeur.’

‘Behalve meer algemene vragen over relaties in coronatijden, is er ook het aspect van een coming-out’, legt Depoorter uit. ‘Waar het voor de ene makkelijker zal zijn om uit de kast te komen, zal het voor de andere net moeilijker zijn om zich te outen bij de familie waar ze nu dag en nacht mee samenwonen. Stel dat de coming-out niet in goede aarde valt, kunnen ze niet zomaar ergens anders terecht. Sommigen kiezen er in deze lockdown voor om nog wat langer te wachten om vrienden of familie in te lichten.’