Zelfmoordaanslag in Kabul, Afghanistan: 3 doden en 15 gewonden

Een zelfmoordaanslag in de provincie Kabul, niet ver van de hoofdstad van Afghanistan, heeft woensdag drie mensen gedood en 15 gewonden. Dat zegt het plaatselijke ministerie van Binnenlandse Zaken.

Een zelfmoordterrorist heeft zijn explosieven onder burgers in de provincie Kabul op woensdagochtend tot ontploffing gebracht, meldde de woordvoerder van het Afghaanse ministerie van Binnenlandse Zaken, Tariq Arian, in een verklaring.

Het is nog niet meteen duidelijk wie er verantwoordelijk is voor de aanslag die plaats vond tijdens de voor de islam heilige maand ramadan. Eerder werd er al opgeroepen voor een staakt-het-vuren door coronapandemie die ook Afghanistan treft. Er zijn in het land al zeker 58 mensen aan corona gestorven en er zijn 1.828 bevestigde gevallen.

Ongeveer een week geleden vonden er al meerder dodelijke aanslagen plaats op controleposten in het land. Toen kwamen minstens 23 leden van de veiligheidsdiensten en vier burgers om. De VS doet al een tijdje inspanningen om vredesgesprekken te houden tussen de taliban en de Afghaanse regering.