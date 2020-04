Beke: ‘Contact tracing moet volgende week proefdraaien’

Volgens Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) zal volgende week een eerste proef met contact tracing kunnen plaatsvinden. Tegen 11 mei hoopt de minister dat het systeem volledig operationeel zal zijn.

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke hoopt dat tegen maandag een theoretisch model voor contact tracing klaarstaat. Daarvoor zou deze week nog een externe partner aangeduid worden, zo laat hij weten in De Ochtend van Radio 1. Vandaag kopte De Standaard nochtans op de valse noot in de zoektocht naar 1.200 contact tracers.

Volgens Beke werd aan een aantal formaliteiten niet voldaan en zijn er verschillende paden bewandeld in de zoektocht naar zulke tracers. Zelfs ambtenaren zijn aangesproken om zich in te zetten. ‘Er is grondig over nagedacht. Maar weet: dit zal geen oefening van een paar weken zijn. We weten niet hoe lang dit virus nog aanhoudt.’

Dansen op slappe koord

Beke kwam ook terug op de versoepeling die vanaf maandag geldt. In onder andere jeugdinstellingen zal bezoek weer mogelijk zijn. In woonzorgcentra is dat voorlopig nog niet het geval. ‘Het mentaal welzijn is belangrijk’, zegt Beke. ‘Maar het is voortdurend dansen op een slappe koord tussen dat welzijn en de algemene volksgezondheid. Over de hele lijn gaat de situatie in de woonzorgcentra de juiste richting uit. Toch zit er nog veel verschil tussen de verschillende centra. In zo’n 55 procent van de rusthuizen zijn geen besmettingen meer vastgesteld. Daar kunnen we op termijn stappen zetten. In andere gevallen zijn dan weer bijna 30 procent van alle bewoners besmet. Niet alle instellingen evolueren op hetzelfde tempo. Daar moeten we ook rekening mee houden. Veel zal ook afhangen van de juiste infrastructuur.’

Hou vol

Tot slot kwam de minister ook even terug op de beslissing van de Veiligheidsraad om wel winkels te openen maar niet om sociale contacten met vrienden weer toe te laten. ‘Ik ben zelf ook vragende partij voor perspectief’, verduidelijkt Beke. ‘Maar ik wil toch ook begrip vragen voor de maatregel.Hou nog even vol!’

Volgens Beke ligt er een plan voor mentaal welzijn van 25 miljoen klaar om de gevolgen van deze crisis op te vangen. Daarvoor zat hij samen met experten als psychiaters Dirk De Wachter en Peter Adrianssens.