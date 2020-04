Kennedytunnel grotendeels afgesloten richting Gent na ladingverlies van slib

In de Kennedytunnel in Antwerpen zijn woensdagochtend om iets na 7.00 uur twee van de drie rijstroken richting Gent versperd geraakt door ladingverlies na een kop-staartaanrijding tussen twee vrachtwagens. Dat zegt het Vlaams Verkeerscentrum. De aanrijding zelf was beperkt, maar het zeil van de achterste vrachtwagen is gescheurd en dat heeft ervoor gezorgd dat er een grote hoop slib op het wegdek is terechtgekomen.

De hinder door het ongeval is groot, met omstreeks 7.45 uur al een file op de Antwerpse ring vanaf Berchem. De wachttijd bedraagt er al een half uur. ‘De Liefkenshoektunnel is daarom tijdelijk tolvrij gemaakt richting Gent en we vragen om de omgeving van de Kennedytunnel te vermijden’, zegt Peter Bruyninckx van het Verkeerscentrum. ‘Op één rijstrook is er wel nog doorgang momenteel, maar ook daar is wat smurrie terechtgekomen. Mogelijk moet de brandweer die tijdens de opkuiswerken ook even afsluiten. Het opkuisen zal sowieso een hele tijd duren.’

Verkeer over langere afstand van Hasselt naar Gent rijdt volgens het Verkeerscentrum beter om via Brussel. Vanuit Antwerpen naar Gent is de A12 en vervolgens de Temsebrug op de N16 een alternatief.