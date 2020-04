Ook Hillary Clinton steunt Joe Biden als presidentskandidaat

Foto: via Reuters

Hillary Clinton, presidentskandidaat tijdens de verkiezingen van 2016 en voormalig first lady, heeft haar steun uitgesproken voor Joe Biden. Hij is de enige Democratische kandidaat die overblijft voor de Amerikaanse verkiezingen van 2020.

Tijdens een online videogesprek dat live uitgezonden werd via Twitter heeft Hillary Clinton zich achter Joe Biden geschaard. ‘Ik schaar mij bij hen die willen dat u onze president wordt’, zei Clinton, die zelf van huidig Amerikaans president Donald Trump verloor in 2016. Biden was Obama’s vicepresident tussen 2009 en 2017, toen Trump aan de slag ging als president.

Tijdens het gesprek bekritiseerde Clinton het huidige coronabeleid van Trump. Ze verweet hem, zij het indirect, de crisis niet serieus genoeg te nemen, niet naar de wetenschap te luisteren en geen rapporten te lezen. ‘Wat een verschil zou het niet maken als we een echte president zouden hebben, in plaats van iemand die alleen maar een rol speelt op de televisie.’ Clinton noemde Biden een ‘vriend’ en iemand die zich ‘zijn hele leven voorbereid heeft op dit moment’.

Biden bedankte haar voor de steun. Die komt echter niet als een verrassing, Clinton had al gezegd dat ze de Democratische kandidaat zou steunen. ‘Ik wou dat ik jou hier nu steunde voor een herverkiezing’, zei Biden op het einde van hun gesprek. Eerder ontving Joe Biden al steun van Bernie Sanders en Elizabeth Warren, twee Democratische kandidaten die uit de voorverkiezingen stapten, en voormalig president Obama.