Foto: Gamma-Keystone via Getty Images

Met een haast onmenselijke sereniteit vertellen twaalf getuigen hun verhaal in Kinderen van de Holocaust.

Ze huilt alsof het net is gebeurd. Eva Fastag (103) werkte als typiste in de kazerne Dossin, zo zette ze haar ouders en broertje mee op de trein naar Auschwitz. Met vaste stem vertelt ze over de toenemende ...