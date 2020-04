Marc Van Ranst dan toch niet te gast op 1 meiviering PVDA

Viroloog Marc Van Ranst gaat dan toch niet spreken op de 1 mei-viering van de PVDA. ‘Na onderling overleg hebben we het dan zo gelaten’, zegt hij.

Gisteren werd bekendgemaakt dat Marc Van Ranst, inmiddels het symbool van de Belgische aanpak van het nieuwe coronavirus, te gast zou zijn op de 1 meiviering van PVDA. Die ging weliswaar online door. Van Ranst zou geïnterviewd worden door de Kamerleden Raoul Hedebouw en Peter Mertens. Nu doet de viroloog toch een stap terug. Hij kondigde het nieuws aan op Twitter.

De GEES-werkgroep voor de exit-strategie gaat blijven werken gedurende de volgende maanden, en dus ga ik niet actief deelnemen aan de 1 meivieringen. Wellicht gaat 11 juli ook krap worden. Maar 21 juli vier ik zeker mee! ?? — Marc Van Ranst (@vanranstmarc) April 28, 2020

‘We hebben onderling besproken dat ik toch niet aanwezig zal zijn, ook al stond het al lang vast’, zegt Van Ranst. De coronacrisis gaat voor, en zoals hij in de tweet aanhaalt zal de GEES (Groep Experts belast met de Exitstrategie) nog enkele maanden doorwerken. Hij zal dus niet aanwezig zijn. Gisteren zei hij nog dat ‘de N-VA mag bellen voor een gesprek op haar 11 juliviering’. Dat neemt hij nu ook terug. ‘Dat zou inderdaad ook wat nipt zijn’, zegt hij daarover. 21 juli lukt wel, dan 'viert hij zeker mee'.

De KU Leuven, zijn werkgever, had geen probleem met zijn aanwezigheid op het PVDA-evenement. ‘Het is als wetenschapper niet verboden een politieke opinie te hebben’, zegt rector Luc Sels. ‘Wie hem in zijn advies al betrapt heeft op ideologische kleuring, mag mij opbellen.’