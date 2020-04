F1-fabrieken blijven verplicht langer gesloten

De verplichte sluiting van de fabrieken van de F1-teams is verlengd tot 63 dagen, zo maakte de FIA vandaag officieel bekend. De voorbije dagen waren er al ernstige aanwijzingen dat de verplichte sluiting bijkomend verlengd zou worden.

Tijdens ieder F1-seizoen is er een zogenaamde 'zomerpauze' in de Formule 1 waarin de F1-teams verplicht twee weken hun fabrieken moeten sluiten. Nadat de GP van Australië werd geannuleerd en duidelijk werd dat er ook in de weken nadien niet geracet zou worden besloot de Formule 1 om de verplichte sluiting van de F1-fabrieken naar maart en april te vervroegen.

De verplichte sluiting werd bovendien ook uitgebreid naar drie weken. Op die manier probeerde de FIA om er voor te zorgen dat er ruimte werd vrijgemaakt om in de zomer extra races te voorzien. Tegelijkertijd verkrijgt geen enkel F1-team een concurrentieel voordeel.

Nadat de verplichte sluiting van de F1-fabrieken al een eerste keer werd uitgebreid is deze nu verder uitgebreid naar 63 dagen. Voor de motorleveranciers werd de verplichte sluiting eveneens verlengd tot 49 dagen.

Er zijn wel enkele uitzonderingen mogelijk. Zo mag er ten vroegste 50 dagen na het begin van de shutdown een schriftelijk verzoek ingediend worden om aan de slag te gaan en aan langdurige projecten te werken die geen invloed hebben op de aerodynamica.

Hetzelfde geldt voor de motorleveranciers waar eveneens maximaal tien medewerkers ten vroegste 36 dagen na het begin van de lockdown aan de slag mogen voor gelijkaardige projecten. Zij mogen echter enkel van thuis uit werken.

