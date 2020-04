10 tot 14 leerlingen in de klas, tweede en vierde middelbaar start op 29 mei

Er zijn na overleg tussen de bonden en minister van Onderwijs Ben Weyts verduidelijkingen gekomen op de coronamaatregelen in het onderwijs.

Eén van de problemen voor het onderwijs was het opsplitsen van de klassen. In de nieuwe kassen zouden maximum tien leerlingen mogen zitten, maar wat doe je dan met een 'oude' klas van 23 leerlingen? Drie klasjes maken? Daarom is nu beslist dat de nieuwe (opgesplitste) klassen tot 14 leerlingen mogen gaan - mits behoud van de oppervlaktenormen (4m² per leerling, 8m² per leerkracht).

Ook zijn er tegemoetkomingen rond het verplicht dragen van mondmaskers in het middelbaar onderwijs. Leerkrachten kunnen dat mondmasker vervangen plexiglas-afscheiding (secundair onderwijs). Leerlingen in het lager onderwijs zijn mondmaskervrij. Hun leerkrachten moeten er wel één dragen of mogen het vervangen door een gezichtsscherm waardoor de leerlingen de gezichtsexpressie kunnen zien.

Voorts is ook beslist dat het tweede en vierde middelbaar ten vroegste starten op 29 mei. Eerst volgt een evaluatie op 22 mei.

‘We benadrukken nogmaals dat de heropening van de scholen veilig en doenbaar moet zijn’ zegt de wordvoerder van minister Weyts. ‘We willen het maximale doen, maar dan ook maximaal veilig. Elke school moet groen licht krijgen op basis van een risicoanalyse en een beslissing van het schoolbestuur na sociaal overleg. Scholen genieten autonomie over lestijden.’