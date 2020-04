De Telefacts Special over de moord op Julie Van Espen wordt vanavond niet uitgezonden. De advocaten van Steve Bakelmans verzetten zich tegen de deelname van speurders in de reportage.

Op 6 mei is het één jaar geleden dat Steve Bakelmans opgepakt werd in Leuven op verdenking van de moord op Julie Van Espen. De 23-jarige studenten was vermist, haar lichaam werd pas later teruggevonden in het Albertkanaal. Telefacts special zou één jaar na de feiten terugblikken met een journalistieke reconstructie. Ook het hoofd van de Cel Vermiste Personen, Alain Remue, en het teamchef van de cel Agressie van de Federale Gerechtelijke Politie, getuigen in de reportage over hoe zij de zaak beleefden.

Maar omdat de advocaten van verdachte Steve Bakelmans gedreigd hebben een klacht in te dienen tegen de twee speurders, heeft de redactie van Telefacts in overleg met de speurders en het parket beslist de reportage voorlopig niet uit te zenden, uit respect voor de geïnterviewden. In de plaats zendt VTM vanavond een aflevering van Faroek uit, die normaal voorzien was voor morgenavond.

‘Aan alle regels gehouden’

‘We hebben ons aan alle regels gehouden: juridisch én deontologisch’, zegt Jonas Muylaert, chef van Telefacts. ‘We steunen op heel wat bronnen uit de gerechtelijke wereld én hadden contact met de kant van het slachtoffer én de verdachte. De advocaten van Steve Bakelmans zijn trouwens op voorhand ingelicht over de reportage en het opzet ervan.’

‘De twee speurders waren erbij in de cruciale uren na de dood van Julie Van Espen. Zij kwamen al meermaals aan het woord in nieuwsuitzendingen en artikels voor verschillende media’, zegt Muylaert. ‘Zij beschrijven in deze Telefacts hoe zij deze zaak persoonlijk beleefden, zonder daarbij cruciale gerechtelijke, nieuwe informatie vrij te geven. Allebei kregen de goedkeuring van hun oversten om te getuigen in de reportage, die trouwens tot stand kwam na overleg met het parket van Antwerpen. Maar als journalisten willen we vermijden dat getuigen het slachtoffer kunnen worden van een klacht.’

Bakelmans bekende in mei dat hij op 6 mei Julie van haar fiets had getrokken, haar had proberen verkrachten en dat hij haar had gewurgd omdat ze zich verzette. Bakelmans werd daarnaast veroordeeld tot vijf jaar cel en tien jaar terbeschikkingstelling voor de verkrachting van zijn ex-vriendin in oktober 2016.