Venetië mist zijn toeristen: ‘Iedereen die naar buiten mag, kom!’

De stad Venetië wil zo snel mogelijk het toerisme weer aanzwengelen. ‘Aan iedereen die de komende maanden buiten mag, wil ik zeggen: kom naar Venetië!’, meldt burgemeester Luigi Brugnaro dinsdag op Twitter.

De stad werkt aan een plan om de stranden weer open te stellen. In september zou ook het vermaarde filmfestival weer plaatsvinden. Burgemeester Luigi Brugnaro heeft een document opgesteld dat 65 lokale verenigingen ondertekenden. Daarin roepen ze de Italiaanse regering op om duidelijk te maken hoe en wanneer de hotels weer mogen opengaan.

De dogenstad is sterk van het toerisme afhankelijk. Maar de stad is sinds weken leeg door alle coronabeperkingen in Italië en de reisbeperkingen die andere Europese landen hun burgers opleggen. Het toerisme in de stad was al fors teruggelopen na de overstromingen door het hoogwater in november.

Normaal lopen toeristen Venetië - Unesco werelderfgoed - onder de voet. De stad ontvangt elk jaar ongeveer 25 miljoen toeristen, 14 miljoen daarvan zijn dagjesmensen, die aanmeren vanaf een cruiseschip. Daarom had de stad besloten om toegangsgeld te vragen aan dagjesmensen, maar dat plan is nu voor een jaar in de ijskast gezet.