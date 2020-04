Charles Michel vijf maanden EU-president: ‘De balans is mager, zijn opdracht aartsmoeilijk’

Vijf maanden na zijn aantreden als voorzitter van de Europese Raad, komt de kritiek los op Charles Michel. De ex-premier slaagt er voorlopig niet in om tijdens de coronacrisis de neuzen van de Europese lidstaten in dezelfde richting te krijgen. Maar er is ook begrip voor de loodzware opdracht waarvoor hij staat.

Ex-premier Charles Michel leidt sinds 1 december 2019 de Europese Raad. Het parcours dat hij sindsdien aflegde, valt op zijn minst bochtig te noemen. Al kreeg hij natuurlijk ook vrijwel meteen de coronacrisis voor de kiezen, een uitdaging van ongeziene proporties. Europawatcher Bart Beirlant vertelt hoe Michel het ervan afbracht in zijn eerste maanden als voorzitter van de Europese Raad.

