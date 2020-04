Reproductiegetal gestegen in Duitsland: ‘Hoe lager, hoe meer speelruimte’

De besmettingsgraad is in Duitsland gestegen tot 1. ‘Dat getal wil je onder 1 houden’, zegt Lothar Wieler, het hoofd van het Robert Koch-Institut.

Het Robert Koch-Institut, het Duitse agentschap voor Volksgezondheid, heeft een stijging gemeld van 163 geregistreerde coronadoden. Een dag eerder kwamen er nog 110 nieuwe sterfgevallen bij. De daling, die enkele dagen geleden aanving, is daarmee doorbroken.

Ook het reproductiegetal - het aantal besmettingen per patiënt - staat in Duitsland op 1. Dat heeft Lothar Wieler gezegd. Dat betekent dat een besmet persoon gemiddeld één andere persoon besmet. Eerder deze maand was het reproductiegetal in Duitsland nog 0,7.

Wieler wijst erop dat er grote regionale verschillen zijn. Of de stijging een gevolg is van meer contacten tijdens de paasvakantie kan hij niet zeggen.

Doel

Het Robert Koch-Institut heeft herhaaldelijk benadrukt dat de besmettingsgraad lager moest zijn dan 1 om de epidemie te laten verdwijnen. Ook bondskanselier Angela Merkel waarschuwde dat zelfs kleine veranderingen in de besmettingsgraad aanzienlijke gevolgen kunnen hebben.

‘Het getal zou onder 1 moeten blijven, dat is het doel’, zei Wieler op zijn persconferentie. ‘Hoe lager onder 1, hoe veiliger we ons kunnen voelen, en hoe meer speelruimte we hebben. Maar er zijn ook andere getallen die belangrijk zijn.’

Thuisblijven

Hij roept zijn landgenoten op om voorzichtig te blijven. Ondanks de versoepeling van de maatregelen moeten de Duitsers zo veel mogelijk thuis blijven, waarschuwt hij. Ook afstand houden blijft belangrijk. ‘We willen niet dat het aantal besmettingen opnieuw stijgt. Laat ons - indien mogelijk - thuisblijven en zo weinig mogelijk contact met elkaar hebben.’

Net als andere landen heropent Duitsland binnenkort de scholen gradueel. Ook winkels die kleiner zijn dan 800 vierkante meter mogen de deuren opnieuw openen. Donderdag bespreekt bondskanselier Angela Merkel een verdere versoepeling van de maatregelen met de regeringsleiders van de deelstaten. Een woordvoerder tempert de verwachtingen. De kans is groter dat ze op het overleg van 6 mei belangrijke knopen doorhakken.

Beginfase

Vorige week waarschuwde Angela Merkel nog dat de pandemie nog maar in de beginfase zit. Ze vreest dat de Duitsers hun inspanningen tegen de verspreiding van het nieuwe coronavirus te snel lossen.