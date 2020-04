Beke: ‘Bezoek zal niet in alle woonzorgcentra tegelijk mogelijk zijn.’

Minister van Welzijn Wouter Beke wil nog geen datum plakken op bezoek in de woonzorgcentra. Woonzorgcentra zonder Covid-besmetten zullen wel sneller opnieuw open gaan voor bezoekers.

In 55,5 procent van de woonzorgcentra zijn er geen covid-besmettingen. In meer dan tachtig procent van de centra is minder dan tien procent van de mensen besmet. Van het zorgpersoneel is een kleine 4 procent besmet, van de bewoners iets meer dan 13 procent. ‘Dit zijn redelijke bemoedigende cijfers’, zei Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) zonet in het Vlaams Parlement. ‘Het merendeel kan het virus goed buiten houden en het is nu om dat aan te houden. Dat is van groot belang in het debat over de bezoekregeling. In een kleine groep is er wel een ernstig probleem met besmettingen.’

Ondanks de volgens hem ‘bemoedigende cijfers’ wil Beke nog geen datum vooruitschuiven over bezoek aan de woonzorgcentra. In De Tijd liet Karine Moykens, die de taskforce leidt die de coronacrisis in de Welzijnssector opvolgt, verstaan dat bezoek in de woonzorgcentra zeker tegen midden mei opnieuw mogelijk zou zijn. ‘Donderdag volgt hierover overleg. We moeten zien dat bezoek ontvangen in goede omstandigheden kan. Het ene woonzorgcentrum is trouwens niet het andere’, zei hij nog. ‘Niet alle woonzorgcentra zullen op hetzelfde moment opnieuw bezoek mogen ontvangen.’ Woonzorgcentra zonder Covid-bewoners zullen sneller opnieuw voorzichtig de deuren openen voor bezoek.

Vanaf 4 mei zal wel al bezoek mogelijk zijn in de residentiële jeugdzorg en pleegzorg. De richtlijnen daarvoor zijn opgemaakt.