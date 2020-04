Op Ibiza is zondag een Belg gearresteerd die in zijn villa in Can Jordi een feestje had georganiseerd voor 18 gasten. Dat meldt de lokale krant Diario de Ibiza.

Volgens de politie stonden er zo’n vijftien auto’s voor de villa van de Belg geparkeerd. Liefst 18 personen namen deel aan het feest in de tuin, rond het zwembad. De gasten kwamen uit Frankrijk, Italië, Rusland, Groot-Brittannië, Kazachstan, Argentinië en de VS. Er was een dj aanwezig en er was in catering voorzien.

De 18 gasten zijn niet gearresteerd. Ze zullen wel een boete moeten betalen voor het overtreden van de quarantaineregels die Spanje nam om de strijd tegen het coronavirus aan te gaan.

De lokale politie viel samen met de plaatselijke burgerwacht binnen. ‘Spreken jullie Engels? Jullie kennen de wet toch?’ Ook in Spanje zijn samenscholingen verboden door de coronacrisis. De maatregelen zijn er zelfs strenger dan in België.

De Belg werd door het gerecht verhoord, maar hj kwam op borgtocht vrij. Hij riskeert een gevangenisstraf van maximaal een jaar en een fikse boete.