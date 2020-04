Rode Kruis verkoopt voor het eerst in 59 jaar geen stickers

De Rode Kruis-vrijwilligers hebben tijdens het laatste weekend van april geen stickers verkocht op kruispunten. De 770.000 stickers die al gedrukt werden, zal de organisatie gratis verdelen over gezinnen. In ruil wordt gevraagd de lokale afdelingen financieel te steunen.

Voor het eerst in 59 jaar waren er afgelopen weekend geen Rode Kruis-vrijwilligers te vinden op de kruispunten om stickers te verkopen. Door de coronamaatregelen besloot de organisatie de verkoop dit jaar niet te laten doorgaan. 770.000 stickers waren al gedrukt en worden verdeeld onder de gezinnen, één op drie krijgt dus een gratis Suske & Wiske-sticker in de brievenbus.

Om het inkomstenverlies - de actie brengt het Rode Kruis normaal 3 miljoen euro op - te compenseren, vraag het Rode Kruis die gezinnen wel om de lokale afdeling te steunen. Gezinnen die geen sticker ontvingen kunnen de sticker online bestellen of een online gift doen op www.rodekruis.be/sticker2020.

'Onze vrijwilligers spelen vandaag een cruciale rol tijdens de gezondheidscrisis waar we ons middenin bevinden', benadrukt woordvoerster Ine Tassignon. 'Ze vervoeren COVID-patiënten naar het ziekenhuis en helpen in woonzorgcentra met logistieke en verzorgende taken. 'En die snelle, professionele hulp willen ze in de toekomst kunnen blijven bieden. Zonder financiële steun wordt dat heel moeilijk, dus gingen we op zoek naar een alternatieve actie waarbij we de Vlaming om steun én solidariteit vragen.'